Fútbol.- Eto'o: "Maradona es Dios, siempre seguirá vivo en nuestros corazones"

Sobre Messi: "Cuando salga del Barça merece una salida de su dimensión como jugador"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El exjugador del FC Barcelona Samuel Eto'o ha asegurado que el recientemente fallecido Diego Armando Maradona es "Dios" y que, como ídolo de generaciones, seguirá vivo en los corazones de sus seguidores.

"Maradona ha sido ídolo de toda una generación, e incluso seguirá siéndolo de muchas generaciones futuras. Por lo que hizo en el fútbol, pertenece a otro planeta. Es Dios, y Dios nunca muera, siempre seguirá viviendo en nuestros corazones", manifestó.

Eto'o, durante el World Football Summit, reconoció que no se podía creer la muerte del 'Pelusa'. "Estábamos todos tristes, no podía creerlo. Le dije a mi amigo que debía ser una broma, pero me dijo que no lo era. Jugadores como Maradona, Pelé, Messi y Ronaldo, son una parte tan importante de nuestras vidas que uno cree que nunca se irán", apuntó.

"No tuve mucho tiempo cuando era niño para verlo, pero lo poco que vi de él y cuando luego vi películas sobre él, pensé que lo que hizo no era posible", reiteró.

Por otro lado, habló también de la situación del actual capitán del Barça, su excompañero Leo Messi. "Lo único que quiero es que Leo sea siempre feliz, porque le tengo un cariño especial. Después de ver todo lo que pasa siempre en el Barcelona, que los cracks salen de manera poco elegante, pido a la directiva que el fin no sea el mismo de siempre", pidió.

"Yo no quiero que Messi salga, quiero que termine en Barcelona, al que se lo ha dado todo. Quiero que, si mañana tiene que salir, su salida sea en la dimensión del jugador que ha sido. Que todos estemos ahí para darle las gracias por lo que nos ha dado", explicó en este sentido.