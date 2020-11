Putin felicitará a Biden "a su debido tiempo": Kremlin

El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha asegurado este jueves que el presidente del país, Vladimir Putin, felicitará "a su debido tiempo" al candidato demócrata, Joe Biden, por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, al tiempo que ha señalado que el recuento "todavía continúa" en varios estados norteamericanos.

"El presidente felicitará al presidente electo de EEUU a su debido tiempo, justo después de que se haga el balance de las elecciones", ha afirmado Peskov, después de que un periodista le preguntara en rueda de prensa si el silencio de Putin ante la victoria de Biden podría interpretarse en Occidente como que no reconoce su triunfo en las urnas y que espera que Donald Trump consiga revertir los resultados en los tribunales.

"Es una interpretación absolutamente incorrecta", ha respondido el portavoz presidencial ruso, que ha hecho hincapié en que los resultados oficiales de los comicios presidenciales todavía no se han publicado y en que Biden se considera presidente electo por las proyecciones de los medios estadounidenses.

"En varios estados todavía continúa el escrutinio. Cuando concluya, el presidente felicitará a su futuro colega", ha asegurado. Preguntado sobre si influirá en Putin el hecho de que numerosos dirigentes internacionales ya han felicitado a Biden, Peskov ha dicho que no será así. "No en absoluto", ha indicado.

En cuanto al futuro de las relaciones con Estados Unidos tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, Peskov ha dicho que no prefiere no hacer pronósticos. "Últimamente nuestros colegas estadounidenses han sido mucho menos previsibles que antes, así que no vamos a pronosticar nada en nuestras relaciones bilaterales", ha afirmado.

