AMLO buscará que estímulos fiscales en frontera norte se conviertan en ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el cual se extiende hasta 2024 los apoyos fiscales y salariales en la frontera norte, además de buscar la forma de convertirlo en ley y, si es posible, elevarlo a rango constitucional.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

“Este programa, que ha resultado de mucho apoyo, de beneficio para la población de Baja California y de los estados fronterizos se refrenda, a eso vengo, a firmar aquí con ustedes el decreto para que se mantenga este programa hasta finales del 2024”.

En su intervención, relató que desde el gobierno de Porfirio Díaz y hasta antes de Carlos Salinas se mantuvieron los estímulos fiscales en la zona, pero con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) se suspendieron.

“Cuando visitábamos Baja California y hablamos con toda la gente de todos los sectores, los empresarios me propusieron que por qué no se implementaba un programa de estímulos fiscales en la frontera. Decidimos hacerlo, me comprometí en la campaña y desde los primeros días del gobierno se inició este plan”.

Los grandes aciertos de Claro Shop y por qué es la tienda ideal En Claro Shop podrás encontrar descuentos hasta del 60% y diversas opciones de pago

También dijo que cuando se anunció este programa hubo voces en contra, sobre todo de la clase empresarial de otras regiones del país, quienes incluso dijeron que llevarían sus plantas a las entidades del norte para aprovechar los beneficios, ya que se bajó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento y el IVA del 16 al ocho por ciento, así como subsidio a los energéticos.

“Me acuerdo que unos empresarios muy grandes del centro me decían en tono de burla que iban a venir a instalarse acá a la frontera, a poner sus oficinas para beneficiarse de los estímulos fiscales. Lo que planteó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, lo considero también muy importante: tomar al mismo tiempo la decisión de aumentar al doble el salario mínimo, porque sí había empleos, sigue habiendo empleo, oportunidad de trabajo, pero muy mal pagados”.

Finalmente, aseguró que su gobierno cumplirá con una deuda histórica que se tiene con los trabajadores, en especial con los jornaleros agrícolas que viajan a Baja California, quienes contarán con seguridad social.

“Vamos a suscribir un acuerdo para garantizar la seguridad social a los trabajadores agrícolas. Esto va a ayudar mucho a jornaleros, a quienes vienen a levantar las cosechas a Baja California, van a contar con seguridad social, esto lo vamos a hacer mañana en San Quintín”.

TE RECOMENDAMOS:

CDMX con alerta al límite del semáforo rojo; ampliarán QR a otros giros Incrementarán el número de pruebas de Covid-19. Se pretende realizar 20 mil test diarios con el fin de aislar a positivos a coronavirus.

AMLO reitera que planta cervecera de Constellation Brands no operará en Mexicali El Ejecutivo federal pidió a la población confiar en su palabra porque “no somos iguales a los conservadores hipócritas”

“El pueblo es sabio” dice AMLO para justificar la negativa de Noroña para usar cubrebocas El Presidente confía en que el pueblo ejerce su libertad con responsabilidad; está "prohibido prohibir", insistió el mandatario