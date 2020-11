Fútbol.- Koeman: "Hubo altibajos por concentración, esto no puede pasar"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha recalcado que, a pesar de la abultada victoria de este domingo ante Osasuna en el Camp Nou (4-0), hubo "altibajos por concentración", y ha advertido que esto "no puede pasar" en partidos igualados, además de insistir en que todavía están en una situación "complicada" en la clasificación de LaLiga Santander.

"Hubo altibajos en el partido, por concentración. No salimos bien en los primeros minutos de la segunda parte, donde Osasuna creó dos o tres oportunidades. Seguramente han merecido marcar un gol. Es más por falta de concentración y por bajar el ritmo del partido. En un partido que está muy igualado no puede pasar", declaró en rueda de prensa.

El técnico azulgrana habló también de su planteamiento del duelo. "Era importante plantear el partido contra un rival que defiende mucho desde atrás, era complicado. Pensamos en que iban a jugar con cinco atrás, y necesitábamos gente arriba y un '9' más de lo que son Griezmann y Messi, que trabaje más arriba, como Martin. Ha sido una decisión táctica sobre todo. Marcamos un poco tarde, tuvimos más ocasiones antes", indicó.

A pesar de todo, apeló a no bajar la guardia, porque todavía tienen mucha desventaja con los de arriba en la clasificación. "Es una situación todavía complicada para nosotros, vamos muchos puntos por detrás. Hemos hablado de nuestro calendario hasta final de año, que nos quedan seis partidos más, cuatro en casa, y no podemos fallar más. Lo de ayer es la demostración de que si cualquier equipo de esta liga no está bien puede tener complicaciones para ganar. El Atlético está muy fuerte, pero es una temporada muy larga en la que pueden pasar muchas cosas", insistió.

En otro orden de cosas, valoró el tanto y la dedicatoria de Leo Messi al fallecido Diego Armando Maradona. "Ha sido una gran jugada y un gran gol de Leo. La celebración en homenaje a Maradona fue muy grande, seguramente pensó en hacer algo. Fue un momento muy completo en todos los sentidos", dijo. "Nosotros como europeos no somos conscientes de lo grande que es Maradona en Argentina. Marcar un gol así, con esta calidad y para dedicárselo, ha sido muy grande", añadió.

También recordó que Antoine Griezmann, autor del segundo gol culé, "siempre ha trabajado al máximo para tener esta efectividad". "Seguramente por sus movimientos ha encontrado más libertad, más espacios. Ha marcado un gran gol, y siempre te da mucha confianza. Parece que se siente más libre por el campo, y eso es algo positivo", señaló.

Por otra parte, valoró la actuación del central del filial Óscar Mingueza, que será a partir de ahora un referente en la defensa después de que el equipo se quedase sin centrales de la primera plantilla por la lesión de Clément Lenglet. "Óscar hizo un muy buen partido, pero hubo momentos en los que él ha perdido dos balones y no puede ser; el primero, un pase por el medio en que nos roban y casi es gol, y el segundo al final del partido, un mal control que pudo ser una ocasión clara. Si tienes dos fallos de este tipo, te puede costar el partido. Tiene que aprender y mejorar", subrayó.

"Estuve hablando con el doctor sobre este tema. Parece que no es muy grave. No sé si va a llegar para el partido del miércoles, hay que esperar. Ojalá no sea para tanto", concluyó sobre la lesión del central francés.