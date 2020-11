Hoteles de la CDMX en números rojos; pierden más de 20 mil mdp por Covid

Los hoteles de la Ciudad de México se han visto sumamente 'golpeados' por la emergencia sanitaria del Covid-19; apenas alcanzan un 20% de ocupación, sus pérdidas ascienden a 20 mil millones de pesos y no prevén una recuperación económica en lo que resta del año.

"Apenas llegamos al 20% de ocupación, el año está perdido, el 99% de hoteles está en numero rojos; fue un año perdido para la hotelería. Todos tienen líneas de crédito para sobrevivir, pero se está sobreviviendo con números rojos, definitivamente el año ya se perdió y esperemos que el año que entra ya estemos en números negros", declaró a Publimetro, Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) de la Ciudad de México.

Indicó que la capital del país es donde hay mayor retraso de este sector, puesto que, por ejemplo, en la parte de playas, ya hay 40% de ocupación.

"Me da gusto , pero en nuestro caso andamos al 20% promedio todo el año, esto habla de una pérdida total; en diciembre vamos a quedar en negativo", advirtió.

De los 300 hoteles de calidad turística que pertenecen a la AMHM, Rafael García indicó que 10 ya quebraron. "Ya no van a abrir, se están traspasando o vendiendo o ya no quieren trabajar o no hubo arreglo con los asociados y tuvieron que cerrar", agregó.

Reconocen contagios en eventos

Para algunos hoteles, la realización de eventos era una ayuda para recuperarse económicamente; sin embargo, esto se mermó después de la restricción por el Gobierno local, quien declaró que hubo una confusión por parte de hoteleros y el aforo no estaría permitido en 30% sino sería sólo para 10 personas.

"El aforo de los eventos de los hoteles se redujo a 10 personas máximo en lugares cerrados y a 25 en lugares abiertos, quiere decir que no va a obedecer a lo que se había entendido que era 30% de aforo en el salón, con esto ya se cancelan todos los eventos, casi 10 personas, pues mejor no haces el evento", dijo.

Pese a la restricción, Rafael García reconoció que las bodas o bautizos que se realizaban en los salones de hoteles sí repercutían en la salud de los asistentes:

"La verdad sí, cuando hay una boda se relaja un poco el alcohol y los brindis y si hay contaminación, definitivo si hay contagios, si era un foco de brote. a lo mejor un 10% de la boda se infectaban, si eran 200 a lo mejor 20 salían contagiados y así se iban contagiando, si se volvía exponencial; de alguna manera frenar este tipo de eventos va a ayudar a contener de manera exponencial un rebrote como en Europa".

Aseguró que hoteleros de la ciudad están poniendo todo su esfuerzo para obedecer al 100% las restricciones; sin embargo, advirtió que debe haber 'piso parejo' en otros estados como Morelos o el Estado de México pues si allá se permiten este tipo de eventos los capitalinos podrían ir a dichos lugares y regresar contagiados.

LAS CLAVES

Solicitudes del sector:

Regular fiestas particulares

'Piso parejo' en Morelos y Estado de México

Apoyo en predial

Cifra

20%

de ocupación reportan a la fecha