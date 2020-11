Reportan tres reuniones diarias durante fin de semana pese a pandemia

La Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos ha registrado en promedio tres reportes diarios por reuniones en casa cada fin de semana; ante festejos por fin de año piden que no sean de más de 10 personas.

Juan Pablo Cerwinka, director de Administración y Atención de Emergencias, comentó que pese a la solicitud del sector de eventos y banqueteros de dejarlos operar para las celebraciones por la temporada decembrinas, no es momento de realizar reuniones, y en caso de que así suceda en las casas se pidió sean máximo de 10 personas.

Advierten repunte de contagios por Covid si poblanos siguen haciendo reuniones o fiestas Gustavo Ariza invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia, proteger a los menores, adultos mayores y personas con alguna comorbilidad, a fin de evitar un nuevo confinamiento total

El funcionario municipal comentó que, aunque no tienen la facultad de detener fiestas particulares, durante el cierre del año continuarán realizando operativos para exhortar a los dueños a no realizarlas, pues apuntó que los números de contagios no han disminuido y por el contrario van a la alza.

“Seguiremos atendiendo los reportes que se generan a través de redes o del 911 y exhortaremos a los propietarios de los domicilios particulares a no llevar a cabo las fiestas, en este caso que se avecinen las posadas”, dijo.

VER TAMBIÉN: