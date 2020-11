Alertan sobre aumento de consumo de alcohol y tabaco

El aumento en consumo de alcohol o tabaco han incrementado con la pandemia por la situación de ansiedad y tristeza que ha provocado en algunas personas, lo cual también podría ser un factor para el aumento de suicidios en Puebla.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana proporcionadas a este medio, con corte al 15 de octubre, en la capital del estado se han registrado 161 amenazas o intentos de suicidio y 77 hechos consumados.

En el caso de las amenazas, en el mes de junio se registró un aumento del 112%, al pasar de ocho a 17 casos con respecto al mes anterior; mientras que, en mayo hubo más casos de suicidios consumados: 15, siete más que los registrados en abril.

Durante 2019, se registraban 138 intentos de suicidio y 59 suicidios hasta octubre, lo cual representa un aumento del 16% y del 30% respectivamente, respecto al mismo periodo de este año.

En entrevista con Publimetro, el coordinador del doctorado en Investigación Psicológica de la Ibero Puebla, Quetzalcóatl Hernández Cervantes apuntó que durante la pandemia por el Covid-19 se ha identificado que el consumo de alcohol, la falta de acceso a servicios de salud y situaciones previas que no habían sido atendidas influyen ante pensamientos suicidas.

Detalló que entre los escenarios a relucir está la depresión y la ansiedad ante cambios en el trabajo o escuela, pérdida de empleo o reducción de ingresos o de quienes no tienen opción y tienen que salir a la calle para subsistir.

“Es muy estresante estar en la constante situación de amenaza, no solo porque no tengamos los cuidados suficientes, sino porque como hemos visto te puedes topar con la posibilidad de que otra persona no esté siguiendo las medidas”, dijo.