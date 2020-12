Aparece un nuevo monolito de manera misteriosa; ahora fue en Rumania

Las redes sociales se han paralizado recientemente con el descubrimiento de monolitos que han aparecido y desaparecido en un periodo de tiempo bastante corto. Recientemente un monumento de casi cuatro metros de altura apareció en el desierto de Utah, sin embargo, recientemente reportaron su desaparición.

Usuarios de redes sociales han argumentado que puede tratarse de un fenómeno extraterrestre, sin embargo, también hay quien apunta a que se trata de una broma a de los propios internautas.

Esta situación generó más dudas y polémica luego de que se diera a conocer que tras el caso de lo sucedido en Utah con el monolito, en una zona arqueológica de Rumania llamada Batca Doamnei Hill, en la ciudad de Piatra Neamt en el norte de aquel país, apareció uno nuevo, según reporta el diario británico Daily Mail.

De acuerdo con el rotativo inglés, este nuevo monumento tiene una altura de 13 pies, es decir 3.9 metros, y también está construido a a base de metal con alguna especie de jerolíficos en su estructura.

Un usuario de redes sociales fue quien capturó el hallazgo de este nuevo monolito en Rumania, describiendo que mientras salió a correr en la zona descubrió este monumento el cual llamó su atención debido a su repentina aparición.

NEW – A metal monolith identical to the one recently found in #Utah has just appeared on a hillside in Romania. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 30, 2020