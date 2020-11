España.- Bildu será más "exigente" con Sánchez y pide "políticas históricas para soluciones históricas"

PP y Vox echan en cara al Gobierno el respaldo de la izquierda abertzale y Cs dice que le da "arcadas"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este lunes que, tras el apoyo de sus cinco diputados a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, su formación será "mucho más exigente" con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha subrayado que la consolidación del bloque de la investidura abre "una nueva etapa" que "debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas".

Así se ha pronunciado Aizpurua durante su intervención al inicio del debate de las enmiendas parciales de los Presupuestos que tiene lugar en el Pleno del Congreso y con la que ha justificado la decisión de su formación de respaldar el proyecto del Gobierno.

"Hoy no acaba nada sino que recién empieza todo", ha proclamado la portavoz de la coalición abertzale, incidiendo en que las cuentas públicas garantizan la supervivencia del Gobierno durante los próximos tres años y que Bildu hará "valer sus votos" para lograr mejoras en la vida de la ciudadanía.

Aizpurua ha recordado que Bildu permitió la investidura de Sánchez para abrir la puerta a avanzar en los objetivos de su formación: ampliar los derechos sociales y laborales, avanzar en la plurinacionalidad del Estado con el diálogo como mecanismo para la resolución del "conflicto político" y "transitar hacia una política penitenciaria que deje atrás la excepcionalidad avanzando en construcción de la paz, la convivencia y la normalización".

Según ha relatado, "aunque tímidos y totalmente insuficientes" se han dado pasos en estos tres objetivos y la aprobación de los Presupuestos permite mantener la puerta abierta "para seguir avanzando" en los mismos "más rápido y de manera más profunda"."Vendrán más pasos y cada vez más amplios", ha anticipado.

UN HORIZONTE DE AL MENOS TRES AÑOS

En la nueva "etapa" que, a su juicio, se abre con la consolidación del bloque de la investidura, EH Bildu elevará su nivel de exigencia al Gobierno. "Este bloque histórico debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas. La ciudadanía vasca tiene nuestro compromiso de que así será", ha recalcado Aizpurua.

En su opinión, con un horizonte de "al menos" tres años por delante, el Gobierno de coalición "ya no tiene excusas para no hacer políticas progresistas y de izquierdas" y EH Bildu va a hacer "valer sus votos" para exigirle "avances sociales y económicos mucho más profundos y de más alcance". "Ahora seremos mucho más exigentes con el Gobierno, no tengan ninguna duda", ha advertido.

La portavoz de Bildu se ha jactado de que gracias a ERC y a su formación "la derecha, en cualquiera de sus versiones" y en referencia a Ciudadanos, ya no "forma parte de la ecuación política", y ha recomendado a quienes ven con recelo el apoyo de la coalición abetzale a los PGE que "asuman la nueva realidad y respeten la democracia".

"No queremos destruir nada como afirman voces ajadas y caducas del pasado, sino construir desde el respeto y la solidaridad de clase", ha replicado a los sectores "plegados a las élites" que "patalean" porque las cuentas públicas se aprueben con sus votos y que, ha dicho, aspiraban a seguir "creando desigualdad y miseria en la población". "Esos, que son los que pierden son los que destruyen España", ha proclamado.

PGE PACTADOS CON QUIENES MATARON A LLUCH

Aizpurua ha subido a la tribuna después de que el diputado del PP Víctor Píriz comentara lo "doloroso" que, desde su punto de vista, ha sido que el Congreso homenajeara al exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA hace 20 años, el mismo día que llegan al Pleno unos Presupuestos "pactados con quienes justificaron su violencia".

También se ha referido a ese acto, aunque obviando la presencia de Aizpurua en el mismo, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha dejado claro que su partido no tiene nada que negociar "con quienes pactan con Bildu e intentan blanquear su pertenencia a ETA". Así, ha incidido en que no se puede ir por la mañana a un homenaje un exministro asesinado por la banda terrorista "y por la tarde llegar a acuerdos con quienes le mataron".

Desde Ciudadanos, María Muñoz también ha criticado los acuerdos con Bildu, una formación a la que, a su juicio, "le importa un pimiento España", y que en sus intervenciones se acuerda de todo "menos de las casi 1.000 víctimas asesinadas por ETA". "Señorías del PSOE, menuda vergüenza tener estos socios que ya han dejado claro que les sacarán hasta los higadillos para la gobernabilidad de un país en el que no creen –ha criticado Muñoz–. A mi me dan arcadas".