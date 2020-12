Portugal.-El presidente luso cuestiona la versión oficial y dice que el primer ministro Sá Carneiro murió en un atentado

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado este sábado que el primer ministro conservador Francisco Sá Carneiro murió en un atentado, en contra de la versión oficial y judicial que hasta ahora sostenía que falleció en un accidente de aviación, cuando su aparato se estrelló el 4 de diciembre de 1980 cerca de Lisboa.

Rebelo de Sousa explica en una entrevista para un programa especial de televisión con motivo del 40º aniversario de la muerte de Sá Carneiro que tiene la "convicción" de que fue víctima de un atentado.

"Me he formado una convicción como ciudadano que mantengo: no fue un accidente", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que la última decisión judicial "no pudo contar con más datos probatorios por cuestiones de tiempo" y que por ello "dijeron que no había pruebas suficientes para señalar a un atentado, aunque tampoco había pruebas suficientes para apuntar a un accidente".

Esta es la primera vez que un presidente portugués en el cargo que se refiere a la muerte de Sá Carneiro como un atentado, aunque ha matizado que el ataque "no estaba necesariamente dirigido Francisco Sá Carneiro".

Sá Carneiro fue elegido primer ministro en las elecciones del 2 de diciembre de 1979, en las que la coalición de derecha que lideraba se hizo con la mayoría absoluta. Sus posiciones políticas favorables a la desnacionalización estaban radicalmente enfrentadas a las de Proceso Revolucionario en Curso instaurado tras la Revolución de los Claveles de 1974, de marcado tinte de izquierda.