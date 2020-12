Año Nuevo llegaría con paro de transporte en CDMX

Los concesionarios del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) advirtieron que, ante la negativa de un alza tarifaria, ya trabajan en la definición del paro de servicio que se daría a principios del próximo año.

"Ya tenemos una estrategia definida, tenemos que vernos limitados ahorita por las circunstancias de la pandemia […] pero lo que estamos haciendo es organizando a los grupos y evidentemente esto tendría que derivar en un paro, de hecho lo estamos trabajando desde hace semana y media para lograr la conjunción de grupos de transporte y definir una fecha próxima, muy probablemente entrando el año próximo", dijo José Luis Tenorio, integrante de la FAT.

En conferencia de prensa, los transportistas amagaron con el paro porque 'las autoridades no ponen atención a los reclamos y necesidades'.

"Es cuestión de supervivencia, ahorita no es tan notoria la falta de servicio porque hay mucha gente que no está en actividad, pero en un ritmo normal de la Ciudad de México no es suficiente la prestación de servicio que manejan a través de organismos; el gobierno de la ciudad tiene que hacer algo por rescatar al transportista actual", precisó José Luis.

Alertaron que una vez que se tengan definidas las rutas del paro de servicios, 'no habrá llamado al dialogo'.

Sin respuesta de las autoridades

El vocero de los transportistas, Francisco Carrasco, señaló que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un reconocimiento tácito la semana pasada a la necesidad de los transportistas de obtener una tarifa justa, al decir: “Este año se les dio un subsidio de hasta seis mil pesos en algunos casos, al mes, para evitar el incremento a la tarifa. Se va a entablar pláticas con ellos por parte del secretario del Movilidad y lo que estamos buscando es que lleguen a un buen acuerdo con la Secretaría de Movilidad”.

No obstante, ni ella ni el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, han hecho contacto para llegar a ese acuerdo.

Explicó que el convenio fue recibir esos cinco meses de subsidio mientras analizaban el monto del incremento y no que esos cinco meses serían un 'mejoralito' para seguir igual. “Si bien sirvió para ayudarnos a seguir prestando el servicio, no resuelve el problema de la falta de tarifa que venimos arrastrando desde hace más de 25 años", acotó.

Recordó que están con una tarifa 46% por debajo del resto del país y 60% respecto del Estado de México. Y para estar al parejo de las demás capitales “deberíamos cobrar al menos 9.18 pesos sea mediante la tarifa o subsidio o una combinación de ambos”.

