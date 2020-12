Baja progreso social en Campeche

Por segundo año consecutivo, la organización México, ¿cómo vamos?, en conjunto con el Social Progress Imperative presentaron el Índice de Progreso Social (IPS) 2020, el cual señala, entre otras cosas, que Campeche ha empeorado en la materia.

De acuerdo al documento, Campeche es el estado con mayor riqueza por habitante (PIB per cápita) a nivel nacional, debido principalmente a su industria petrolera que aporta siste de cada 10 pesos con los que cuenta el estado (74% del PIB estatal); sin embargo, este alto nivel de ingreso per cápita no se traduce en buenos resultados de progreso social: el estado ocupa el lugar 15 en el IPS, y entre 2019 y 2020 empeoró en posición, pues el año pasado estaba en el lugar 11.

Aunque el puntaje de Campeche se mantuvo, otros estados como Baja California Sur y Tamaulipas tuvieron incrementos en puntaje y le “ganaron el lugar”.

México ¿Cómo Vamos? subrayó que si bien el ingreso incide en el desarrollo social, los recursos no siempre son aprovechados de manera adecuada y eficiente, por ejemplo en Campeche.

“En estos casos, es necesaria una reevaluación de las políticas públicas y la asignación de recursos, de manera que se logre aprovechar los recursos económicos para proveer un impulso al desarrollo social y el nivel de vida de las poblaciones de cada estado”, precisa el estudio que puede ser consultado aquí.

Las 55 variables consideradas para el estudio se dividen en tres dimensiones: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades, y 12 pilares como salud y bienestar, libertad personal y de elección, inclusión y seguridad personal.

El índice de progreso social ha disminuido en Campeche / Foto_ @Mary_Luisa_AG

Retrocesos

En la atención de las necesidades humanas básicas, Campeche empeoró, al bajar del sitio número 16 al 20 entre los 32 estados del país, con puntaje de 77.7; en fundamentos del bienestar, también cayó del 16 al escalón 18, con 67.65 puntos; y en oportunidades, con 59.87 puntos, bajó del segundo al tercer lugar nacional.

A consecuencia del gobierno de Carlos Miguel Aysa, en el que se redujo en 36% el presupuesto para la salud, Campeche se mantuvo en el lugar 29 en el rubro de nutrición y cuidados médicos básicos, con 89.37 puntos.

Este apartado incluye la carencia por acceso a la alimentación, que fue en 27.4% de los hogares campechanos, ocupando el sitio 29, bajando uno con respecto al año pasado.

La mortalidad materna, con 33.7 por cada 100 mil habitantes, con el lugar 20; la mortalidad infantil, con 14.3 por cada 100 mil habitantes, en el sitio 25, y la mortalidad por enfermedades infecciosas, con 16.9 por cada 100 mil habitantes, estuvo en el vigésimo tercer lugar.

En agua y saneamiento, con 78.17 puntos, la entidad campechana repitió en el escalón número 20. La disponibilidad de agua en la vivienda es de 62%, por lo que la entidad se encuentra en el lugar 27. A su vez, la continuidad del servicio de agua es de 73.2%; y el servicio sanitario exclusivo para la vivienda es de 92.5%, por lo que el estado se encuentra en ambos rubros en el lugar 17.

la pobreza ha crecido en la entidad. / Cortesía.

En lo que respecta a vivienda, el estado campechano está reprobado, al obtener 73.82 puntos y ubicarse en el lugar 27, ya que tiene el 2.9% de las viviendas con paredes de material frágil, ocupando el lugar 26. Repite en el mismo sitio al contar con 2.7% de las viviendas con pisos de tierra.

En el rubro de acceso a conocimientos básicos, Campeche bajó a 69.72 puntos, yéndose del vigésimo hasta el trigésimo sitio a nivel nacional.

En salud y bienestar, el estado registró 63.99 puntos, pasando del sitio 17 al 25, porque a nivel nacional ocupa el sitio 25 en esperanza de vida, con 74.7 años; y el 25 en suicidios, al registrar una tasa de 7.4 por cada 100 mil habitantes.

