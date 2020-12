Portaltic.-T-Systems cierra 2020 como proveedor de referencia 'cloud' en España

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

T-Systems (Grupo Deutsche Telekom) ha recibido por sexto año consecutivo el reconocimiento en el Penteo Cloud Report como principal proveedor de 'cloud' en España.

La compañía, que cuenta actualmente con más de 60 clientes de servicios y soluciones 'cloud' en todos los sectores de actividad, entre los que destacan el sector público y la industria, ha incrementado este año un 21 por ciento la contratación de este tipo de servicios.

El informe Penteo Cloud Report posiciona a T-Systems como el proveedor líder en la provisión de servicios 'cloud' en España por la gestión y mantenimiento sobre todos los modelos de provisión disponibles propios y de terceros, con el objetivo de ofrecer servicios de extremo a extremo de alto valor, como recoge la compañía en un comunicado.

Destaca además la "excelencia" de su 'cloud' privado y su amplio portfolio de soluciones, productos, herramientas y activos metodológicos con los que la compañía es "capaz de ejecutar prácticamente cualquier tipo de proyecto sin importar características técnicas ni envergadura tecnológica".

El estudio señala el 'expertise' en gestión de sistemas e infraestructuras muy críticas, lo que otorga a T-Systems fiabilidad y una clara orientación al cliente, aportando estabilidad y seguridad en todos sus proyectos.

"La compañía está muy enfocada en este momento en desarrollar nuevos servicios y capacidades basados en los 'hyperscalers', siguiendo nuestra estrategia 'Cloud First', así como en el desarrollo de soluciones 'Future Cloud' maximizando los entornos híbridos, a través de soluciones de infraestructura 'on premise', nube privada y nube pública, adaptadas a las necesidades del cliente y de forma competitiva", ha indicado el Head of Cloud, Infrastructure & Security de T-Systems Iberia, David Mañas.

T-Systems opera actualmente 65.000 sistemas en 'cloud' para más de 600 multinacionales en todo el mundo, además de tener profesionales expertos y certificados para integrar los sistemas de 'cloud' pública, privada e híbrida de los principales proveedores mundiales como AWS, Google Cloud, o Microsoft Azure.

La compañía también cuenta con su propia 'cloud' Pública, Open Telekom Cloud, basada en las capacidades de conectividad del grupo Deutsche Telekom.

UNO DE LOS TRES MEJORES PROVEEDORES DE 'CLOUD' PÚBLICO EN ESPAÑA

T-Systems fue reconocida el pasado mes de noviembre por las consultoras tecnológicas Whitelane y Quint como uno de los tres mejores proveedores de servicios de 'cloud' público en España.

Junto al dominio de 'cloud' Público, el estudio de Whitelane y Quint destaca también el conocimiento de T-Systems como proveedor de servicios tecnológicos de Data Center e infraestructuras gestionadas.