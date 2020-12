¿Qué significa la sombrilla en la conferencia de López-Gatell?

En la conferencia vespertina diaria desde Palacio Nacional en primer plano se colocó una sombrilla verde abierta, la cual es el emblema de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos por la paz", la cual funciona a través de Clubes por la Paz.

Elizabeth Vázquez Ramos, coordinadora nacional de Clubes por la Paz, explicó que estos grupos promueven el fortalecimiento de factores protectores, la disminución de los factores de riesgo, se crean espacios de convivencia con actividades culturales, educativas, socioeconómicas y se promociona la organización comunitaria.

“No es sólo que a esos lugares llegue el gobierno y extender los planes de trabajo, sino construir desde lo local porque son los habitantes de un lugar los que conocen su realidad, esto no sería posible si las personas no se suman al proyecto. Las acciones en los clubes persiguen estos componentes para la prevención de consumo de drogas y poder hacer la reconstrucción del tejido social”, detalló.

Añadió que se cuenta con la colaboración de instancias juveniles a nivel estatal y municipal, programas sociales y secretarías de Estado, universidades públicas y privadas, grupos vecinales y juveniles, así como clubes deportivos, culturales y otros miembros de la sociedad.

Vázquez Ramos añadió que en los clubes se imparten talleres y capacita en salud mental, también hay campañas de información sobre sustancias psicoactivas, se recuperan espacios públicos, hay ejercicios de economía social y solidaria, actividades deportivas, culturales y educativas.

“Las personas que colaboran con nosotros lo hacen de manera voluntaria y solidaria, hasta el momento no se da ninguna remuneración porque es una convocatoria social, el móvil es querer construir desde lo colectivo con los vecinos. Para activar un club es querer hacerlo, tener interés, después sigue la capacitación, en esa etapa se refrendan su compromiso, en el otro escenario dicen ‘no es lo que pensaba y ya no se hace’ y no pasa nada; por último, se establece el comité operativo y las personas que se capacitan para hacer el diagnóstico participativo”, concluyó.

