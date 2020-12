Acusan persecución política en contra de Claudia Rivera

Autoridades del Ayuntamiento de Puebla asumieron que el llamado a comparecer a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco desde el Congreso del Estado es una muestra clara de persecución política y “un montaje”, al no contar con las denuncias en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos.

En conferencia de prensa, y tras acudir a la Comisión Inspectora para aclarar denuncias financieras en contra de la alcaldesa, la secretaria General del municipio, Liza Aceves López explicó que la comparecencia fue un acto ilegal, pues los legisladores no contaban con la información sobre supuestos malos procesos en la ejecución del presupuesto, principalmente el dinero destinado a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Comentó que la presidenta de la comisión, Olga Romero Garci Crespo, argumentó que no tenía en ese momento el oficio.

“Todas y cada una de las preguntas que se hicieron este día están en el informe del 5 de octubre, el cual o no les dieron, o no leyeron, o no les interesó, porque en realidad lo que querían era sentar a la presidenta municipal en un juicio sumario”, dijo.