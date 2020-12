Para salir de crisis económica no se deben seguir recetas neoliberales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que, ante la crisis económica que se vive en los países por la pandemia de Covid-19, no se deben usar las mismas recetas que se han usado en el pasado para atender este tipo de situaciones, ya que está demostrado que las políticas neoliberales no han dado buenos resultados, así lo afirmó en su participación en la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico.

¿Qué pasa en la educación superior ante pandemia? El tema laboral como el de la educación son uno de los ejes que se han visto obligados a generar nuevas estrategias tanto operativas como de enseñanza

“Ya no se puede continuar con las mismas estrategias, tenemos que reinventarnos en todos los órdenes, no se puede sostener la misma política económica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, más cuando las políticas que se han aplicado en el pasado no han dado resultados, esto no es un asunto ideológico, sino de juicio práctico”, dijo.

También dijo que la pandemia de Covid-19 puso en evidencia que abandonar al sistema público de salud fue un error, lo que ha sido una de las lecciones más dolorosas durante estos meses por la pérdida de vidas.

“La pandemia nos deja lecciones muy importantes, nos enseña que no se debe abandonar al sistema público de salud, fue un error grave apostar a la privatización de la salud, como se hizo con la educación, tenemos un déficit de médicos y especialistas, la educación y la salud no son privilegios, son derechos de los pueblos”, agregó.

Firmamos tres convenios de colaboración: Declaración sobre el desarrollo del mercado digital, Declaración sobre igualdad de género y Declaración de Santiago. pic.twitter.com/xUVbixnhPw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 11, 2020

El mandatario federal también explicó que México no recurrió al endeudamiento para compensar los efectos de la crisis económica, como los recomiendan tradicionalmente los organismos financieros internacionales, ya que su gobierno decidió apoyar a la base de la pirámide poblacional con el objetivo de que hubiera consumo de los artículos de primera necesidad, situación que fue reforzada con las remeses que envían los migrantes a sus familias y con los programas sociales del gobierno.

“Es muy importante repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el neoliberalismo, desde luego es bueno para las minorías, pero muy malo para los pueblos, el gobierno tiene que representar a todos, tiene que haber división clara entre poder económico y político, cuando el gobierno está al servicio de una minoría no se puede avanzar”.

Finalmente, manifestó su beneplácito por la presidencia de Francisco Rafael Sagasti en Perú, ya que es un paso a la reconciliación de ese país, también celebró el ingreso de Singapur y Ecuador a la Alianza del Pacífico.

