Barbosa presenta más de 150 denuncias por corrupción y desvió de recursos

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reveló que durante su administración ha presentado más de 150 denuncias contra ex funcionarios panistas por corrupción y desvío de recursos ante los órganos internos de control y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, el mandatario poblano comentó que como parte de su Segundo Informe de Gobierno se investigan las operaciones financieras realizadas por los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad como la revisión de notarías, operaciones financieras de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la operación dentro del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y la venta de inmuebles del gobierno del estado.

También por obras como el Tren Turístico Cholula , el Museo Internacional Barroco (MIB), el Teleférico la Estrella de Puebla, el Teleférico, la destrucción y venta de Flor del Bosque y la asignación ilegal de títulos profesionales en beneficio de distintos operadores políticos.

También comentó que por proyectos para el saneamiento de río Atoyac se investigan a los responsables de mil millones de pesos simullados desde la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), así como 900 mil acciones de obra pública no realizada por el Capcee.

“Son al rededor de 150 denuncias contra ex funcionarios. Están toditos y toditas, todos metieron mano, por eso ese grupo añora los tiempos pasados (…) nosotros venímos a establecer un cambio de régimen y no de gobierno, no de alternancia, eso implica que las irregularidades se investiguen y se sancionen”, advirtió.