Casa Real.- Podemos dice que el emérito continuará dañando a la monarquía aunque le retiren el título: moralmente sigue siendo rey

No aventura qué pasos concretos llevarán a la república, pero tiene claro que el país avanzará por ese camino impulsado por la juventud

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que Juan Carlos I seguirá dañando la monarquía con independencia de que se le retire o no el título de rey emérito, dado que "moralmente siempre va a seguir siendo rey de España".

También ha dicho que ahora no se pueden aventurar los pasos concretos que en el futuro traerán el cambio de modelo de jefatura del Estado, pero se ha mostrado convencida de que ese horizonte llegará de forma "natural", pues la mayoría de jóvenes del país son republicanos.

"Yo creo que independientemente de que se le retire el título o no al rey emérito, moralmente siempre va a seguir siendo el rey de España. Creo que eso es lo que hace daño a la monarquía y eso es una de las causas por las que se ha llegado a esta crisis de la monarquía de dimensiones desproporcionadas", ha destacado Belarra en una entrevista con Europa Press.

Y es que el "grueso de la crisis" de la monarquía radica par Belarra en las presuntas acciones "corruptas" de Juan Carlos I, pese a que durante muchos años se ha ocultado "lo que hacía pese a que mucha gente lo sabía". Por tanto, su asociación moral con la institución durante las últimas décadas no puede evitarse aunque se intente "poner coto con algunas medidas formales" que no sabe "si se tomarán o no", como revertir su condición de rey emérito.

"La monarquía es una única institución y yo creo que no se puede entender todo lo que hizo el rey emérito desvinculado de su papel como rey. Precisamente parece que todo lo que hizo, lo hizo amparado por la figura que él representaba y el respeto que le tenía el resto de países y el resto de personas por ser el rey", ha insistido.

A su vez, la secretaria de Estado ha enfatizado que Podemos es una formación republicana y defiende, en el marcho de derecho actual, que todas las instituciones deben estar sometidas al control democrático.

LA MONARQUÍA NO ES SÍMBOLO DE UNIDAD

En esta línea y después de que Unidas Podemos haya vuelto a solicitar una comisión de investigación en el Congreso, no entiende que no se pueda investigar en el Congreso las finanzas del rey emérito y el uso de tarjetas opacas por él mismo o su entorno más directo.

"No lo compartimos y pensamos que sí o sí la monarquía tiene un problema fundamental, que ya no opera como un símbolo de unidad de la ciudadanía del país", ha aseverado la dirigente de la formación morada. De hecho, ha asegurado que en muchos territorios la monarquía, "más que un símbolo o signo de unidad, lo que supone es una figura que genera muchísimo rechazo".

Y es ahí donde radica también "el fondo de su crisis" para Belarra, en que la monarquía tiene un problema "estructural" y "a medio plazo" va a dar lugar a "un nuevo horizonte republicano", que se abrirá porque existe ya una mayoría republicana y la juventud también es mayoritariamente partidaria de ese modelo de jefatura del Estado.

De momento no puede pronosticar cuáles serán los pasos concretos que lleven a la república pero ha considerado que es evidente hay un "debate social en la calle". "Esta presente en la ciudadanía del país, que cada vez más se pregunta para qué sirve la monarquía y por qué no podemos tener un jefe de Estado elegido por la ciudadanía. Eso es algo que la gente se pregunta y más pronto que tarde va a estar en las instituciones", ha desgranado.

LOS VALORES QUE UNEN A ESPAÑA SON REPUBLICANOS

Preguntada si ello implicaba impulsar un nuevo proceso constituyente, de nuevo Belarra ha insistido en que no puede aventurar los pasos concretos que van a llevar a ese horizonte republicano y ha aludido a que los grandes consensos de la sociedad, sobre todo a raíz de la pandemia, descansan en valores de "inspiración republicana".

"Los grandes consenso presenten en nuestro país y que se han hecho muy evidentes en plena pandemia, como la necesidad de defender lo público, el feminismo, el poner los cuidados en el centro de la labor pública, la fraternidad, la solidaridad… todos los grandes consenso que sí unen de verdad a nuestro país son valores de inspiración republicana", ha ahondado Belarra.

Por tanto, ha apreciado como lógico que se avance en ese camino y ha opinado que es el "efecto natural" de los hechos con una juventud mayoritariamente republicana.