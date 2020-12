Proponen comercios reducir a 25% sus aforos

Medidas más estrictas para los establecimientos o incluso un segundo confinamiento por el Covid-19 traería bajas de al menos un 30% en el sector de restaurantes y comercios. Asimismo, miembros de la iniciativa privada exigen a las autoridades piso parejo y medidas más estrictas para el ambulantaje.

En entrevista con Publimetro, la presidenta de la Canirac Olga Médez Juárez adelantó que entre las propuestas que presentó, en una reunión virtual con autoridades del gobierno estatal, para evitar un nuevo cierre temporal está reducir el aforo a un 25%.

E incluso implementar un “día solidario” a la semana y no abrir, esto sin que se les reduzca el horario de apertura y así generar baja de movilidad en la capital.

Dijo que la postura del gobierno estatal es no a un segundo confinamiento pero sí ver qué puntos pueden proponer para no llegar a eso, pues aunque están pidiendo que no se recorte el horario, sí podrían sacrificar aforos y ver que los restaurantes cumplan.

“Una campaña de concientización porque vemos que el problema real están en la sociedad que no entiende, que sigue saliendo sin tener a qué, sin el uso de las medidas mínimas como el cubreboca, gel y sana distancia”, dijo.

A su vez, Marco Antonio Prosperi Calderón, presidente de Canaco en Puebla, criticó que nuevamente se esté “castigando” al comercio formal, mientras el ambulantaje está desbordado en la capital, por ello pidió más operativos, sin el uso de la fuerza pública, pero con diálogo estricto con los líderes ambulantes.

Reiteró el llamado a que se puedan reubicar a otras calles u otros espacios, así como que algunos días no trabajen o se establezcan en horarios escalonados; no obstante, criticó la falta de diálogo y consenso con el sector empresarial.

“No hay operativos para contener el comercio informal desde la 18 Poniente hasta la 5 de Mayo, en la 3 Norte, 2 y 4 Poniente, el tema de la prostitución es impresionante, los mercados, afuera de la Central de Abasto”, dijo.

Apuntó que poco más del 50% de sus siete mil agremiados son considerados comercios “no esenciales, por lo que un ajuste a su horario o cierre los llevaría a la quiebra.

Por otro lado, señaló que no se han realizado acciones contundentes para contener el comercio informal en plena pandemia, sumado a la falta de personal en vía pública para atender no solo los ubicados en el Centro sino en todo el municipio.

“Pedimos el diálogo con los líderes de ambulantes, que ellos también entren en razón y se den cuenta de la situación que se está teniendo, limpiar la zona del Centro para que no haya aglomeraciones”, dijo.

Ambos líderes advirtieron afectaciones por ambos sectores, ya que al poner más restricciones al comercio establecido, obliga a que las empresas se retiren y haya más despidos, lo cual implica una “puerta para el crecimiento del ambulantaje”.