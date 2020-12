Restringen venta de alcohol en Puebla para disminuir contagios

El Gobierno de Puebla estableció nuevas medidas de restricción a fin de controlar el ascenso de contagios por Covid-19 y que hoy mantienen a Puebla al límite del semáforo rojo, tales como reducción de horarios, "días solidarios" y la prohibición del consumo de alcohol.

En conferencia de prensa, la directora de Protección Civil estatal, Ana Lucía Gil detalló que en espacios libres, como jardín privado o terrazas se podrán realizar reuniones, máximo de seis personas.

Las reuniones en espacios cerrados o abiertos privados podrán realizarse con más de seis personas siempre y cuando sean integrantes de la misma familia.

Todos los funcionarios de Seguridad Pública, Salud y Protección Civil están obligados a proponer en todo momento el uso de cubreboca.

La Policía Estatal cibernética trabajará en la identificación de eventos masivos que estén llevando a cabo y se promuevan en redes sociales, es decir, que podrían tomar medidas en contra de los organizadores y cancelarlas.

En el caso de los restaurantes deberán funcionar con un 25% de aforo, sin sobremesa y con una estancia máxima de dos horas; solo podrán ofrecer servicio a domicilio o para llevar hasta las 23:00 horas.

La funcionaria estatal destacó que queda prohibida la venta de alcohol en todo el estado, a excepción de la venta por copeo en restaurantes.

Con el día solidario, establecimientos sacrificaran días de venta durante las siguientes tres semanas con el objetivo de reducir la movilidad.

En la región Puebla y el Centro Histórico de la ciudad los cierres de comercios serán el 25 de diciembre 1 y 8 de enero del 2021; en restaurantes, loncherías, taquerías, cocinas económicas los miércoles 23 y 30 de diciembre y 6 de enero.

Los centros comerciales deberán cerrar el 24, 25, 30 y 31 de diciembre y los gimnasios y clubes deportivos cierran los fines de semana a partir de este lunes y hasta el 10 de enero.

Apuntó que ya no habrá clausuras de tres días a los establecimientos que no cumplan con las restricciones, sino de cinco días y 15 por reincidencia a los que se irán sumando cinco por cada reincidencia.

Son medidas que si no van acompañadas de la voluntad de la sociedad, no van a funcionar y si no funciona el siguiente paso es el cierre total", dijo el gobernador Miguel Barbosa Huerta.