Filtros o cierres en el AICM no evitarían propagación de nueva cepa de coronavirus

Implementar filtros sanitarios o decretar cierres en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no serviría para detener la propagación de una nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido.

Multicontactos contra supresor de picos: lo que necesitas saber para mantenerte protegido Los multicontactos ofrecen una solución que permite que un solo enchufe pueda conectar varios dispositivos

"No tiene que instalarse nada especial sino reforzar las actividades de vigilancia virológica. El virus no puede detectarse tan fácilmente como con una prueba ahí en el aeropuerto, estas cosas no se identifican en el punto de llegada tan fácilmente, se necesita infraestructura para hacer una secuenciación genética. Los cierres de aeropuertos no son lo ideal, la gente cree que porque lo hacen los europeos esta bien hecho , pero no funciona, menos en México donde se puede llegar por tierra, agua y aire", declaró a Publimetro el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez.

Lo que sí es importante, agregó el experto, es frenar el virus que ya está presente en México, sobre todo en la capital donde hay un repunte de casos.

"Se están preocupando mucho con la cepa cuando tenemos al virus de Covid-19 encima. Lo que hay que insistir es en no hacer fiestas privadas, no juntarse en Navidad porque el virus que ya esta aquí en México desde hace meses es el que está ahorita provocando hospitales llenos y si además viene un virus que todavía se transmita más y la gente favorece los contagios puede ser un problema grave", precisó.

En 'aprietos', sistema hospitalario de la CDMX

Pese a que es una mutación del virus que aún debe analizarse, el académico consideró que de llegar a la capital del país pondría en 'aprietos' al sistema de salud pública:

"Simplemente porque va a aumentar el número de casos, todo va aumentar proporcionalmente, los asintomáticos, ambulatorios, hospitalizados, con esta o con la que sea, si no se detiene y si es tan contagiosa como se supone sí puede estar peor".

No obstante, Mauricio Rodríguez llamó a centrarse en el Covid-19 y romper la cadena de transmisión:

"No nos esperemos a la nueva cepa, el que tenemos ahorita es un monstruo. No desviemos la atención a la nueva cepa, fue un error político y mediático del Reino Unido porque hay que tener cuidado en comunicar las mutaciones, ahorita ya hay mas de 100 variantes del virus y nadie se había puesto así, el problema es que Reino Unido lo metió dentro de agenda política y se hizo un ruido enorme; sin embargo, lo importante es romper la cadena de transmisión".

TE RECOMENDAMOS: