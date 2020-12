Presenta PT a Clara Luz como precandidata del partido a la gubernatura

La alcaldesa de Escobedo con licencia, Clara Luz Flores Carrales fue presentada como precandidata del PT a la gubernatura del estado y durante el evento la expriista aseguró que en la contienda del 2021 estará en juego “quitarle el freno de mano a Nuevo León”.

Además se comprometió con el partido a “gastar la suela” para ser una digna representante del PT.

“Les agradezco mucho que me tomen como su candidata, juntos vamos a hacer que a Nuevo León le vaya bien. Me comprometo con ustedes a gastar todas las suelas habidas y por haber, si es necesario no dormir, no comer”, dijo Flores Carrales en una rueda de prensa por Zoom.

Expresó que está abierta a integrar a los mejores perfiles para su proyecto.

En el estado la coalición “Juntos Haremos Historia” está integrada por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza.