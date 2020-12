Denuncian despidos masivos en consulados de México en EU

En los consulados de México en Estados Unidos comenzaron los despidos masivos en las diferentes representaciones, debido a que la negativa del gobierno estadounidense para renovarles la visa tipo A-2, denunciaron empleados a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el Comité de Empleados Locales detalló que los motivos por los que se han justificado los despidos van desde el vencimiento de visa tipo A-2 dentro de los próximos tres meses, la no renovación de dicha visa, recorte presupuestario y hasta por decisión del titular en la representación diplomática.

"A pesar de que el canciller reconoció las injusticias laborales en las que nos encontramos sometidos los empleados consulares de México en Estados Unidos y a días de que termine el año, cuando muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones o en casa por situación de Covid-19, en algunos consulados iniciaron las notificaciones de despido de empleados", apuntaron.

Y es que los afectados podrían ser muchos, pues en las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos hay poco más de mil 700 empleados locales que cuentan con visa A-2, que se otorga a trabajadores a tiempo completo de un gobierno extranjero, destinados una embajada o consulado.

"Es evidente que no hay un criterio general y equitativo. Hay un discurso contradictorio entre las representaciones, de proporciones y circunstancias nunca antes vistas. Lamentablemente, estamos constatando que todavía existen prácticas autoritarias y al margen de la ley, que la Cuarta Transformación no puede o no quiere erradicar", dijeron.

