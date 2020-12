CFE deja sin luz a México: Mega apagón afecta a CDMX y a varios estados del país

La tarde de este lunes 28 de diciembre un mega apagón afectó a millones de usuarios de CFE a nivel nacional.

En primera instancia habitantes de alcaldías como Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztapalapa en la CDMX, reportaron un corte a la electricidad, mismo que con el paso del tiempo se extendió a otras demarcaciones e incluso en otros estados de la República Mexicana.

Rápidamente usuarios de estados como Nuevo León, Edomex, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila se sumaron a los reportes del incidente y se volvió tendencia en las redes sociales, mismas en las que se espera un reporte oficial por parte de la CFE.

A medida que transcurrían los minutos usuarios de la CFE en Quintana Roo, Sinaloa y Morelos también reportaron el corte en su servicio de luz.

Según los primeros datos, hasta el 60% de la Ciudad de México se vio afectada por el mega apagón en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta afectación también repercutió en las comunicaciones en el primer día laboral de la semana al verse afectados los suministros eléctricos de los modems que transmiten la señal de Internet tanto en corporativos como en los hogares de millones de capitalinos.

Además de las afectaciones en los servicios de telecomunicaciones y los refrigeradores, en este momento crítico también se están viendo afectados enfermos y afectados por la Covid-19 que requieren de equipos de oxígeno.

Casi al instante de reportarse el apagón de la electricidad, millones de usuarios reportaron la afectación a través de redes sociales utilizando dispositivos móviles. A pesar de las preguntas a la cuenta en Twitter @CFEmx, la comisión no respondió sobre la afectación pasadas las 15:00 horas tiempo del centro de México. Sin embargo la cuenta de la Comisión Federal de Electricidad @CFE_Contigo reportó una falla general.

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 28, 2020