Confirman muerte de Yaz, menor maltratada por sus padres

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla confirmó el fallecimiento de la niña Yatziri, mejor conocida como Yaz, menor de 7 años que fue víctima de maltrato físico y sexual por parte de su padre y madrastra.

"Se realizaron todos los esfuerzos médicos y humanos para salvar su vida, desafortunadamente hoy perdió esta dura batalla", señaló la dependencia a través de un comunicado.

La menor se mantuvo hospitalizada desde el 20 de agosto de 2020, en el área de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita” y recibió la atención adecuada para su recuperación; no obstante, no pudo librar esta batalla, pues en su ingreso presentaba diversos golpes que afectaron su pulmón e infecciones y llagas por falta de cuidado tras ser operada por daños intestinales en abril pasado.

El caso de la menor salió a la luz gracias a la activista Frida Guerrera y causó indignación a nivel nacional, pues personal del hospital dio a conocer que la propia Yaz pidió que ya no la atendieran porque prefería morirse debido a los constantes maltratos que recibía.

"Las autoridades del nosocomio colaboraron conjuntamente y de manera estrecha con las autoridades estatales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En todo momento se informó del estado de salud de la niña a su tutor y representante jurídico nombrado por el Gobierno Estatal", refiere.

Alejandra Viridiana N., y Rafael N., padres de Yaz, fueron detenidos el 27 de agosto por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y se encuentran en prisión vinculados a proceso por los delitos de violencia familiar y abandono de persona; mientras que, la madrastra fue detenida el 3 de octubre por el delito de violencia familiar equiparada.