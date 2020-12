Salgado Macedonio, investigado por abuso sexual, será candidato de Morena a Guerrero

Félix Salgado Macedonio será el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, informó este miércoles por la tarde Mario Delgado desde la sede nacional del partido.

Por otra parte, Raúl Morón va a la candidatura de Michoacán y Rubén Rocha por Sinaloa, siguió Delgado, en una conferencia que fue transmitida vía streaming.

La investigación contra Salgado Macedonio por abuso sexual

La Silla Rota publicó el pasado 20 de noviembre el caso sobre abuso sexual por el que el ahora candidato es investigado.

El miércoles 11 de noviembre se dio a conocer que Félix Salgado Macedonio, actual senador con licencia, cuenta con una denuncia por violación ratificada el 2 de enero de 2017 en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares ubicada en Acapulco, Guerrero.

Hace pocos días comenzaron la reacciones: Mario Delgado dijo que se investigarán las denuncias pero aclaró que "en época electoral surge mucha información".

Luis Walton Aburto, exalcalde de Acapulco, reconoció que había una denuncia, pero declaró que deseaba que Salgado Macedonio "salga bien librado".

En efecto, la carpeta de investigación número 12030270100002020117 no cuenta con una sentencia ya que, como declara la acusante identificada como JDG, "después del asesinato de la comandante (Monserrat Karime Rubio) la investigación se paró. Nunca más me hablaron, no hubo seguimiento y hasta el día de hoy no supe más". Lo cierto es que Salgado Macedonio ni siquiera se ha presentado a declarar por esta denuncia de violación.

"Estábamos en una plaza recolectando alimentos para los animalitos"

JDG conoció a Salgado Macedonio en un centro comercial en diciembre de 2013. "Estábamos en una plaza recolectando alimentos para los animalitos. Él pasó -todo el mundo lo conoce- y nos dijo que nos iba a ayudar", recuerda. Después de haberla citado en las oficinas de La Jornada de Acapulco, donde Salgado Macedonio fungía como director, le ofreció trabajo y el 8 de enero de 2014 JDG empezó a trabajar para el periódico. "Al principio había algunas situaciones… miradas, abrazos, pero él se justificaba diciendo que yo era como una hija. Y si una mujer dice o hace algo siempre se lo toman a mal y dicen que estamos agrandando las cosas", dice JDG.

En la carpeta de investigación se describe a detalle lo que JDG declaró después: el 19 de mayo de 2016 Salgado Macedonio le pidió a JDG que fuera a buscar un donativo en su casa de Caleta, en Acapulco. Al llegar, fue recibida por una asistente que la dejó pasar y le ofreció un vaso con refresco. "A los dos minutos me empecé a marear y fue cuando apareció Félix Salgado Macedonio… todavía alcancé a escucharlo que me preguntaba si me sentía bien, que era un pequeño mareo que no me preocupara.

Después no recuerdo nada más. Cuando me desperté estaba en la recámara en la parte superior de la casa, con un dolor fuerte de cabeza. De inmediato me di cuenta que mi vestimenta estaba mal acomodada", puede leerse en el expediente en el que, además, se adjuntan dieciocho fotos de las lesiones que presuntamente le provocó Salgado Macedonio, una conversación de Facebook y un certificado médico que diagnostica una enfermedad de transmisión sexual con fecha 18 de junio de 2016.

La acusación

JDG acusa a Salgado Macedonio de haber abusado sexualmente de ella en, al menos, tres ocasiones y haber recibido amenazas para que no hablara de lo sucedido. El lunes 11 de diciembre de 2017, la coordinadora de la Policía Investigadora Ministerial adscrita al área de delitos sexuales -a través de la cual se le daba seguimiento a este caso-, Monserrat Karime Rubio, fue asesinada a balazos en las inmediaciones del Mercado Central de Acapulco.

Su caso, al igual que otros millones en el país, no alcanzó la justicia: nadie sabe quién ni porqué la mataron. A partir de ese momento JDG refiere que la investigación se paró por completo. "Cuando ocurrió lo de la comandante, la persona que estaba a cargo de la investigación, el ingeniero (Salgado Macedonio) me marcó y me dijo que me diera cuenta de que él sí cumplía con las amenazas", dice.

Para ella, ese fue un momento decisivo: huyó de Acapulco y nunca más regresó. "Todo mi proyecto se vino abajo; mi matrimonio, mi familia. No se me hace justo que yo esté escondiéndome y él como si nada… todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada", asegura.

