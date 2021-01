¿Golpe de Estado en EU? Así califican la irrupción del Capitolio en Washington

Tras la irrupción de los simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio, el ex jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Charles Ramsey, consideró a este hecho como “lo más cercano a un intento de golpe de Estado que este país jamás haya visto”.

En declaraciones a la prensa, agregó que Trump debería callarse y apartarse del camino, ya que dijo que sus conductas son dañinas para la sociedad.

“Él los agitó y puso en marcha. Esto es lo más parecido a un intento de golpe de Estado que este país jamás haya visto. Eso es lo que están viendo, amigos, eso es lo que están viendo y es absolutamente ridículo, absolutamente ridículo, y mucha gente es responsable de esto”, dijo.

Además, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de ese país, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, para retirara a los manifestantes que ingresaron de manera violenta al edificio.

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, pidió a Donald Trump salir a dar un mensaje a sus simpatizantes para terminar con la invasión del Capitolio en Washington.

“La democracia es frágil y preservarla requiere personas cuya devoción no sea el poder o sus intereses personales, sino el bien común”, expresó en una mensaje a la ciudadanía.

Trump emitió un breve mensaje en Twitter en el que llamó a sus simpatizantes a irse a si casa, para recuperar la paz en la ciudad, pero no perdió la oportunidad para decir que las elecciones fueron fraudulentas.

.@SenSchumer and I are calling on President Trump to demand that all protestors leave the U.S. Capitol and Capitol grounds immediately. pic.twitter.com/z6D8qb6bpe

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 6, 2021