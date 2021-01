Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, da positivo a Covid-19

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, informó que ha dado positivo a la prueba de Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario detalló que como parte de las acciones de prevención se realizó la prueba de Covid-19 y dio positivo, por lo que estará aislado y seguirá las recomendaciones de salud.

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden".

Al corte del 6 de enero, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que la entidad sumó 130 casos nuevos de Covid-19, por lo que de forma acumulada son 28 mil 860 diagnósticos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria, así como 13 defunciones asociadas al virus, por lo que en total hay dos mil 166 fallecimientos.

