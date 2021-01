Twitter decide cerrar de manera permanente cuenta de Donald Trump

Twitter decidió cerrar de manera permanente la cuenta del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber hecho una revisión de sus últimos mensajes.

De acuerdo con la red social, este medida también tiene el propósito de detener los llamados a la violencia que ha realizado el mandatario estadounidense.

"Después de una revisión detallada de los Tweets recientes del @realDonaldTrump cuenta y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia", justificó la red social.

En una serie de mensajes, se añadió que no permitirían que mensajes como los emitidos el miércoles pasado se repitieran.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021