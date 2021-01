Vicente Fox celebra salida de Donald Trump de la Casa Blanca

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, celebró la salida de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, así como que México no haya pagado por la construcción del “jodido” muro fronterizo, como el magnate aseguró que lo haría durante su campaña presidencial.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el ex mandatario federal de 2000 a 2006, agregó que a partir del 20 de enero Estados Unidos retomará su lugar como líder mundial.

“Finalmente, México no pagó por el jodi… muro. Finalmente Estados Unidos se deshizo de este presidente. Así funciona la democracia. A partir del 20 de enero, Estados Unidos volverá a su liderazgo mundial. ¡¡¡Bienvenido de nuevo!!! ”, escribió en la red social.

Finally, Mexico did not pay for the fuck…..ing Wall.

Finally US got rid of this President non President.

That's how democracy works.

As of January 20th The great American Nation is back to it's world leadership.

Wellcome back!!!

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 8, 2021