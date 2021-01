Inmunidad de rebaño en CDMX para Covid-19 se alcanzaría en 2022

Durante el primer trimestre del 2022 la Ciudad de México lograría la inmunidad de rebaño para el Covid-19, es decir, un porcentaje significativo de la población quedaría exenta de contraer el virus, a partir de la vacunación.

"La estrategia nacional de vacunación, de acuerdo al plan, indica que se va a alcanzar en el primer trimestre de 2022 la cobertura del 75% que es el objetivo, en la Ciudad de México se alcanzaría apenas la inmunidad de rebaño suficiente para estar hablando de reducir la transmisión comunitaria", declaró a Publimetro el doctor Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Explicó que, a partir de lo anterior, se podría estar pensando en alcanzar coberturas de vacunación superiores al 90% para poder tener una inmunidad en gran proporción de la población, similar a las que vemos ahora con otras enfermedades como sarampión o tétanos.

En tanto, indicó que durante este año se cumpliría solo un primer objetivo, que es disminuir la mortalidad en grupos vulnerables, los cuales ya definieron las autoridades sanitarias y específicamente son: el personal sanitario y los adultos mayores.

"En general la pandemia no se va a poder controlar con la vacunación este año, no hay que desesperarnos, si bien ya se pueden ver posibilidades de victoria no se van a alcanzar en el futuro inmediato", advirtió.

BJ sería de las primeras en ser inmune

Aunque el vocero para Covid-19 de la UNAM señaló que la cobertura de la vacuna se plantea de manera paralela en todos los estados de la República, consideró que algunas alcaldías que concentran población de mayor edad quedarían libres del virus más rápido.

"En el caso de la Ciudad de México una de las alcaldías que concentra población con mayor edad es Benito Juárez, entonces, es probable que estas demarcaciones con mayor población de adultos mayores puedan alcanzar la inmunidad mas rápido que las que tienen habitantes jóvenes", detalló.

Además, aclaró que pese a que la capital del país fue una de las primeras entidades en recibir la vacuna antiCovid, no quiere decir que será quien lidere la lista de la inmunidad.

"No significa que vaya a terminar antes, aquí hay mayor población, casos e infraestructura sanitaria por eso se decidió que fuera primero, pero proporcionalmente va a ser compleja la vacunación en la ciudad por la densidad poblacional", dijo.

Entre las recomendaciones del experto, destacó el acudir a aplicarse la vacuna cuando toque el turno de cada uno y confiar en la ciencia. "No es momento de indecisiones ni de pensamientos mágicos que nos lleven a la anti vacunación", acotó.

LAS CLAVES

En 2021 seguirán las mismas medidas:

Uso de cubrebocas

Lavado de manos frecuente o desinfectante a base de alcohol

Sana distancia

Quedarse en casa

En caso de síntomas, buscar atención médica

Cifra

75%

de vacunación contra el Covid se lograría en el primer trimestre del año próximo

