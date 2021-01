México.- López Obrador descarta iniciar una "guerra" contra el narcotráfico en México

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado iniciar una "guerra" contra el narcotráfico en México, haciendo hincapié en que su estrategia es distinta a la de administraciones anteriores.

"Es otro distintivo de los nuevos tiempos, ya no es el 'mátalos en caliente', ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente, porque si seguíamos así nos íbamos a quedar tuertos todos", ha dicho López Obrador. Así, ha matizado que su estrategia se orienta hacia "el respeto a los Derechos Humanos" para garantizar "la paz y la tranquilidad".

Las palabras del mandatario mexicano han tenido lugar durante la inauguración de unas instalaciones destinadas a la Guardia Nacional de México en el municipio de Cotija de la Paz, ubicado en Michoacán. En este sentido, ha subrayado que la institución tiene el "respeto" y la "admiración" de la ciudadanía.

"La Guardia Nacional ya tiene el respeto, ya se está ganando el respeto, la admiración del pueblo, está siendo bien calificada por los ciudadanos", ha dicho, antes de recalcar que, en encuestas de aprobación, la institución policial obtiene un 70 por ciento de aceptación entre los mexicanos, según ha informado el diario 'El Sol de México'.

"Vamos bien, pero tenemos que continuar avanzando, acreditando que se trata de una institución para servir al pueblo, que pone orden y al mismo tiempo respeta los Derechos Humanos", ha agregado.