Youtuber asistente a mañaneras se registra como candidato a diputado por Morena

El youtuber Paul Velázquez, quien tiene acceso a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registró como candidato a diputado federal por Morena.

A través de redes sociales, Velázquez Benítez compartió que solicitó su registro la mañana de este martes 12 de enero.

"Si bien es cierto que soy incómodo para la 4T, también dicen que tienen puertas abiertas a ciudadanos.

"Anoche una amiga de muchos OVARIOS me convenció y me hizo ver que, si se han registrado corruptos y delincuentes, por que no intentarlo? [sic]", difundió.

El youtuber, quien usaba un parche en el rostro porque refirió fue víctima de un atentado en Los Mochis, señaló que no tiene padrino político ni dinero para la candidatura.

En marzo del año pasado, el bloguero deseó a una reportera que cubre la fuente de Presidencia que, igual que él, recibiera un balazo.

En ese entonces, al ser entrevistado afuera de Palacio Nacional por Vicente Serrano, en su Canal de YouTube Sin Censura TV, Paul Velázquez dio su versión de la polémica que se dio cuando la activista Frida Guerrera encaró al asistente a las mañaneras, Marco Olvera, quien la acusó de promover un paro nacional contra la violencia.

"La de (…) se atrevió a decirme falso pirata y yo la verdad de todo corazón también le deseo que reciba un balazo y si queda viva, platicamos el tema del parche", declaró el bloguero el año pasado.

-"No, no, no Paul por favor, no, aquí en Sin Censura, no a la violencia, no, no. Yo sé que te duele que duele (…) que te regateen la solidaridad, pero con más altura y con más elegancia, usted no responda con eso mismo", dijo Vicente Serrano, al desaprobar el comentario.

-"No es violencia (…) por eso le deseo que quede viva (…) bueno, 'ta bien, pero yo sí le deseo que (…)", dijo el youtuber entre risas.

