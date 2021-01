Casa Real.- El PP pide al PSOE que, aparte de vetar investigar al rey emérito, "tire de las orejas" a Iglesias por sus "ataques"

Ana Beltrán asegura que los socialistas "no pueden estar en misa y repicando" y les emplaza a "plantar cara" a Podemos en este asunto

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado este miércoles que el PSOE, además de rechazar investigar al rey emérito en el Congreso, debería "plantar cara" y "tirar de las orejas" al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus "constantes ataques" a la Monarquía.

Así se ha pronunciado después de que el PSOE haya confirmado que volverá a oponerse a que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara han informado a favor de la admisión de esa iniciativa liderada por Unidas Podemos.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Beltrán ha recalcado que el PSOE "no puede estar en misa y repicando" porque, aunque no vaya a admitir a trámite esa comisión de investigación, no le reprocha a Podemos sus críticas a la Monarquía.

DICE LE "ALEGRA" QUE EL PSOE RECHACE ESA INVESTIGACIÓN

"Por un lado no admite esa comisión de investigación, lo que alegra al PP, pero por otro lado, no le tira de las orejas al vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, que está constantemente atacando a la Monarquía y al jefe del Estado", ha resaltado.

Por eso, la dirigente del PP ha subrayado que el PSOE debería hacer "las dos cosas: rechazar esa comisión de investigación" del rey emérito, que su partido ve "absolutamente inadecuada"; y "tirar de las orejas y plantarle cara de una vez por todas al señor Iglesias".

Al ser preguntada si ve posible pactar una Ley de la Corona y si ha habido algún contacto parar hablar de posibles cambios, Beltrán ha asegurado que el PP no tiene "todavía un conocimiento explícito y exacto" sobre "qué lleva consigo esa reforma".

Sin embargo, ha señalado que el PP apoyará cualquier medida que presente el Ejecutivo para "reforzar" la Monarquía y la figura del Rey ante los "ataques" a la institución que se están produciendo "siempre que no lleve consigo la modificación de la Constitución".

"Pero primero tenemos que conocer en qué términos se va a desarrollar esa propuesta de reforma del Partido Socialista", ha señalado Beltrán. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció a finales una hoja de ruta" para renovar la Monarquía en base a la transparencia y la ejemplaridad".