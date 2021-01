Irlanda.- El primer ministro de Irlanda se disculpa por el trato dado a madres y niños en orfanatos durante décadas

Unos 9.000 niños murieron en orfanatos para madres solteras de Irlanda entre 1922 y 1998

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha pronunciado este miércoles una disculpa pública en nombre de los orfanatos del país por el trato dado a madres y niños en estos establecimientos durante décadas.

La disculpa de Martin se produce después de la publicación este martes de un informe, elaborado por la Comisión de Hogares Maternoinfantiles, que revela que 9.000 niños murieron en orfanatos para madres solteras de Irlanda entre 1922 y 1998. En total, el 15 por ciento de los aproximadamente 57.000 niños que se encontraban en las 18 instituciones investigadas murieron durante su estancia allí.

A juicio de Martin, que ya condenó los resultados del trabajo en la jornada del martes, el informe destaca un "profundo fracaso" en la empatía, el entendimiento y la compasión durante un período muy largo. En un discurso pronunciado en el Dáil Éireann, la Cámara Baja del Oireachtas o Parlamento irlandés, ha lamentado que los niños nacidos fuera de un matrimonio fueron tratados como marginados, lo que es "imperdonable".

"La sensación de abandono era palpable", ha censurado, antes de admitir que muchas mujeres y niños se vieron obligados a dejar Irlanda debido al estigma y los abusos sufridos, según ha trasladado el diario local 'The Irish Times'.

Así, y reiterando que hablaba en nombre del Estado, ha pedido perdón por el "profundo error generacional" que cometieron los irlandeses de la época contra las madres y los niños en estos orfanatos. "Como la Comisión (de Hogares Maternoinfantiles) ha dicho claramente, no debieron estar allí", ha continuado, destacando su disculpa por "la vergüenza y el estigma de los que fueron objeto".

Dirigiéndose a los supervivientes, Martin les ha asegurado que "cada uno de ellos estuvo en una institución por los errores de otros". "Ninguno de vosotros tiene la culpa, no hicisteis nada mal y no tenéis que avergonzaros", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que "la carencia de respeto hacia vosotros es profundamente conocida".

Asimismo, como ya hizo el martes, el primer ministro irlandés ha recordado que fue Irlanda la que fundó estos orfanatos y que, en consecuencia, tenía la autoridad para controlar sus movimientos. "Esta autoridad no se ejerció (…) El Estado os falló, a las madres y a los niños, en estos hogares", ha censurado.

UNA "MUY ALTA TASA" DE MORTALIDAD INFANTIL

El informe, de unas 3.000 páginas, destaca que la "muy alta tasa de mortalidad infantil" durante el primer año de vida de los bebés en los orfanatos "es probablemente el rasgo más inquietante de estas instituciones".

Asimismo, muestra que, entre 1945 y 1946, "las tasas de mortalidad entre los niños" en los orfanatos "fue casi el doble de la media nacional de los niños 'ilegítimos"". El término 'ilegítimo', que se refiere a los niños nacidos de madres solteras, se utilizó en Irlanda hasta 1987.

No obstante, la tasa de mortalidad más alta de todos los orfanatos es la de Sean Ross, ubicado en Ros Cré, que estuvo operativo entre 1931 y 1969. Un total de 1.090 niños de los 6.079 que vivían allí entre 1932 y 1947 fallecieron, un porcentaje del 79 por ciento.

En sus conclusiones, el trabajo hace hincapié en que los orfanatos "no salvaron" las vidas de los niños 'ilegítimos' antes de 1960. De hecho, censura, "parece que redujeron significativamente sus posibilidades de sobrevivir". Las tasas de mortalidad infantil no solo no sólo eran públicas, sino que "eran conocidas por las autoridades nacionales y locales de la época y registradas en publicaciones oficiales", remacha.