Estados Unidos.- (AMP) EEUU incluye a Xiaomi y otras ocho empresas chinas en la lista negra por vínculos con el Ejército chino

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado una lista con nueve empresas chinas que entran en la lista negra de "compañías militares chinas comunistas" por estar supuestamente relacionadas con el Ejército Popular de Liberación, entre ellas el gigante tecnológico Xiaomi.

Esta sanción, a pocos días de que acabe la presidencia de Donald Trump, le prohíbe a cualquier empresa o inversor estadounidense invertir en la compañía con sede en China.

Según el comunicado del Pentágono, la decisión se ha tomado en consecuencia al objetivo de Estados Unidos de "destacar y contrarrestar la estrategia de desarrollo de a fusión cívico-militar de la República Popular de China".

Supuestamente, por tanto, estas nueve empresas que pasan a engrosar la lista negra del Departamento de Defensa apoyarían "los objetivos de modernización del Ejército Popular de Liberación al garantizar su acceso a tecnologías avanzadas".

Además de Xiaomi, han sido incluidas en la lista negra Luokong Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, Grand China Air Company, Commercial Aircraft Corporation of China, Global Tone Communication Technology, Advanced Micro-Fabrication Equipment, China National Aviation Holding Company y GOWIN Semiconductor Corporation.

En un comunicado enviado a Europa Press, Xiaomi asegura que "la compañía ha cumplido con la ley y ha operado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de las jurisdicciones en las que realiza sus negocios"

Reitera, además, que "ofrece productos y servicios para uso civil y comercial" y confirma que "no es propiedad, no está controlada ni afiliada al ejército chino y no es una 'Compañía Militar Comunista China' definida bajo la NDAA".

Xiaomi asegura que "tomará el curso de acciones apropiado para proteger los intereses de la Compañía y sus accionistas". Actualmente, "está revisando las posibles consecuencias de esto para tener una comprensión más completa de su impacto en el Grupo", y dice que "hará más anuncios cuando sea apropiado".