Reportera de la mañanera recibe vacuna contra el Covid-19 y explica razones

A través de sus redes sociales, Fernanda Mendoza, reportera que se ha presentado en la mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional, explicó el porqué recibió la vacuna contra el Covid-19 el pasado jueves 14 de enero.

La joven youtuber del sitio Glucosa Atómica, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coroanvirus y subió el momento a su cuenta de Twitter, algo que levantó polémica en algunos usuarios de Twitter quienes cuestionaron el que una reportera haya recibido la inyección cuando la primera fase del plan oficial detalló que se vacunaría únicamente a médicos de la primera línea.

Pero en las conferencias no hay nada raro con los asistentes. Todos periodistas con experiencia, por supuesto. 👇 https://t.co/8b1FtrUUX3

Tras la polémica, Mendoza aclaró que es una estudiante de medicina en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y además se encuentra como interna en un hospital Covid, razón por la cual fue candidata para recibir la inoculación.

Mendoza lamentó la manera en que muchos usuarios e incluso periodistas manejaron la información, a la que calificó de tendenciosa y con el único fin de crear polémica; por otra parte varios usuarios mostraron su apoyo a la estudiante, reconocieron su labor en la primera línea de batalla y expresaron su descontento contra el linchamiento mediático.

Si la intención de la señorita López Ponce era hacer una crítica se queda muy corta, si era burlarse no tiene gracia y si era denunciar algo, no tiene base alguna. Es un tuit soso, sin agudeza. No vale la pena ocuparse. Saludos

