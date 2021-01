Reviven momento en que diputada del PES insulta a radioescucha

En redes sociales revivieron un momento polémico en la carrera de la diputada por parte del Partido Encuentro Solidario en Puebla, Nayeli Salvatori pues el clip difundido en redes la muestra insultado y humillando a una radio escucha durante la transmisión de un programa en vivo.

En el metraje se ve a la diputada dirigiéndose de forma despectiva y con varias groserías para la joven: “A ver pendeja a mí tú no me vas a cuestionar pinche escuincla babosa y ojalá se te quite lo puta” dice Salvatori a la joven, quien no entiende el motivo de los insultos y termina finalizando la llamada en la que se encontraba con la diputada.

Diputada rompe en llanto tras ataques en redes por polémico Tik Tok Nayeli Salvatori también comentó que después de los ataques, no tiene intención de volver a ejercer un cargo público

La reacción de los usuarios de redes sociales no se hizo esperar y compartieron el clip criticando en lenguaje que usaba la diputada, la manera y términos insultantes que había dicho contra la radio escucha y la manera en que se mofaba de su broma luego de colgar la llamada.

"Nay Salvatori":

Por las reacciones a este video.

(Si estás en un lugar público, bájale al volumen, tiene palabras folclóricas)pic.twitter.com/NHSBwdb7ft — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) July 10, 2020

Luego de que el clip se hiciera tendencia a inicios de julio del año pasado, Salvatori subió un video a su cuenta de twitter en donde explicó que dicha broma había ocurrido hace varios años y que durante su tiempo de locutora, ella se alquilaba para ese tipo de trabajos en donde sus jefes le pedían usar mucho humor negro para entretener.

De standupera a diputada federal, la funcionaria que busca prohibir los memes Asesores de la diputada afirmaron que la propuesta para regular los memes se encuentra en análisis. Sin embargo, ningún diputado respalda la iniciativa

Mi trabajo como comunicadora, el humor y la cercanía de la gente me dio su cariño y los votos que me trajeron a una diputación que llevo con orgullo. Cada día me esfuerzo por pagar su confianza. Mi más grande honor es representar a la gente que desde abajo, logra sus sueños. pic.twitter.com/FqwJxpWjT3 — Nay Salvatori (@Naysalvatori) July 10, 2020

Además pidió no juzgar a una persona por sus trabajos del pasado, ya que ella misma había difundido ese y muchos otros videos y tuits donde mostraba su sentido del humor.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Muertes por Covid en el mundo superan los dos millones, reporta Universidad Johns Hopkins La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que en todos los países las sociedades parecen haber bajado la guardia

En menos de 10 años el Covid-19 se transformará en un resfriado común Un reciente estudio sostiene que cuando la mayor parte de la población esté vacunada, es probable que el SARS-CoV-2 deje de ser mortal