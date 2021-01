Supuesto camillero del ISSSTE quema su uniforme tras no recibir vacuna contra el Covid-19

Un presunto camillero perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), renunció a su puesto y quemó su uniforme de trabajo en protesta por no recibir la vacuna contra el Covid-19.

El supuesto trabajador sanitario con ocho años de antigüedad en una clínica de Nayarit, comentó que pese a formar parte de la primera línea de batalla frente al coronavirus, la vacuna fue destinada a personal detrás de escritorio y familias de sindicalizados.

#CirculaEnRedes | El es Daniel Guadarrama, camillero del ISSSTE en Nayarit con una trayectoria de 8 años y que formo parte del personal de primera línea frente al #Covid19 y denuncia que las vacunas fueron destinadas a familiares de los sindicalistas 👇 pic.twitter.com/ybYfKPaxq5 — 𝘓𝘑𝘈.𝘔𝘟 😡 #NoHagasReuniones (@SomosLJA) January 15, 2021

“Me quito la camisa porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me digno y me duele demasiado lo que voy a hacer, porque es algo que quiero, que hago con amor”, mencionó mientras se quitaba el uniforme y lo rociaba con gasolina para prenderle fuego.

Si buscas eliminar el olor a cigarro, considera esta información

La denuncia del camillero se suma a otra difundida en redes sociales esta semana, en donde afirman que en el Hospital ISSSTE de Tepic, se dio prioridad de vacunación a personal administrativo y médicos confinados, mientras que personal suplente que sigue en la primera línea, no ha recibido la inoculación.

Circula en redes… Hechele la mano mi @lopezobrador_ los hechos en el Hospital Issste Tepic, Nayarit. pic.twitter.com/HXLDDFHA4F — Injusticias del sistema (@Jesus_Perdom) January 15, 2021

Al cierre de la presente, el ISSSTE no ha emitido un comentario respecto a ambas denuncias, pero el día de ayer compartió un tuit en donde informó que el personal médico de Nayarit recibió satisfactoriamente la vacuna.

El personal médico del #ISSSTE en #Nayarit recibió satisfactoriamente la vacuna contra el #COVID19. Reconocemos a quienes han participado en el proceso de combatir la pandemia en beneficio de las mexicanas y mexicanos.#PorTuBienestar #ISSSTEContigo #MéxicoSolidario pic.twitter.com/6JDfjEfVg1 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) January 15, 2021

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Juristas y políticos internacionales respaldan demanda de Marco Enríquez-Ominami ante la CIDH David Adler, José Miguel Insulza y Gustavo Petro, entre los 60 firmantes que respaldaron demanda de Enríquez-Ominami

Congreso en Chile inicia debate para la despenalización del aborto La Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados en Chile busca concretar la despenalización del aborto al igual que en Argentina