Fiscalía de la CDMX investiga al ex alcalde Coyoacán por enriquecimiento ilícito

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer este lunes la investigación que se realiza en contra de Mauricio Toledo, ex alcalde de Coyoacán y actual diputado federal, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito.

Como parte de esta investigación, la propia fiscal general Ernestina Godoy, señaló que se buscará el desafuero del diputado como primer paso en este proceso de investigación en contra de Toledo.

"He instruido al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución, acuda el día de hoy a la Cámara de Diputados para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional de Coyoacán, ex diputado local de la CDMX y actual diputado federal”, explicó Godoy.

De esta manera la Fiscalía posteriormente podrá proceder de manera penal en contra de Mauricio Toledo Gutiérrez, quien de acuerdo con una investigación en su contra, presentó un incremento injustificado de su patrimonio, hecho que resultó incongruente con sus ingresos como funcionario.

“Me permito informar que el 4 de septiembre del año 2020, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del ex jefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público”, agregó la Fiscal.

Dicha investigación será llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

