'Mezquino', que utilicen contagio de AMLO con fines electorales: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró 'mezquino' criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a Covid-19 y además, utilizarlo para fines electorales.

"Pues me parece mezquino, la verdad. Es decir, utilizar el tema de la enfermedad de nuestro Presidente para una crítica electoral es… me parece terrible pues, que una persona sea capaz de deshumanizarse tanto para poder utilizar la enfermedad de una persona, cualquiera que esta sea y en particular el Presidente de la República. Me parece de mucha mezquindad", dijo en video conferencia de prensa.

No obstante, destacó la actitud solidaria de ex presidentes como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto:

"Hubo muchas gentes de oposición, hasta Calderón, Peña, etcétera, que pueden no estar de acuerdo con el Presidente pero que su actitud es distinta, y es pues, siempre deseamos el bien a una persona; y en cambio, en muchas otras pues de una enorme mezquindad que me parece que no cabe eso en nuestro país, no estoy de acuerdo".

AMLO, con apoyo médico

La mandataria capitalina detalló que, por medio de mensajes, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, le comentó que el presidente se encuentra bien:

"Tuve oportunidad de tener comunicación por mensaje con su esposa, me dijo que está bien –también su esposa que ella salió negativa, creo que ya lo anunció–, que él se encuentra bien y que está pues con el apoyo médico que debe tener cualquier persona pero en particular, obviamente, el Presidente de la República".

En tanto, aprovecho la oportunidad para enviarle un mensaje a López Obrados: "Desde aquí, pues le mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza, y cariño al Presidente de la República".

TE RECOMENDAMOS: