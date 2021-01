EEUU.- El Senado de EEUU recibe la acusación contra Trump, comenzando así su segundo 'impeachment' en menos de un año

J. SCOTT APPLEWHITE - POOL VIA C / ZUMA PRESS / CO - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) La Cámara de representantes de Estados Unidos ha remitido este lunes al Senado el artículo de acusación contra el expresidente Donald Trump por "incitar a la rebelión" durante los disturbios y el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, desencadenando así de manera formal el inicio de un nuevo juicio político en su contra, el segundo en menos de un año. El representante por Maryland, Jamie Raskin, secundado por otros ocho compañeros demócratas de la Cámara, ha sido el encargado de leer estas acusaciones en el Senado, que deberá ahora decidir si comienza un proceso para condenar a Trump, que en caso de que sea así sería inhabilitado para ejercer cargos públicos, cuando se especula acerca de su posible candidatura para las presidenciales de 2024. No obstante, la votación el Senado se retasará hasta previsiblemente el próximo 8 de febrero, después de que los líderes de esta cámara acordaran otorgar más tiempo al equipo legal de Trump para que pudiera preparar su defensa, tras una petición de los republicanos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de amplia mayoría demócrata, aprobó el pasado 13 de enero iniciar un 'impeachment' contra Donald Trump, en una votación en la que hasta diez republicanos dieron su apoyo. Sin embargo, la escasa mayoría de la que dispone el Partido Demócrata en el Senado –sólo puede alcanzarse con el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris– les obliga a contar con al menos el apoyo de 17 senadores republicanos para que la iniciativa del 'impeachment' pueda salir adelante. En caso de que salga adelante, Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de este tipo después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.