Vacunan a cientos de trabajadores de la Casa Blanca contra Covid-19

Cientos de trabajadores de la Casa Blanca ya ha sido vacunados contra el Covid-19 para evitar un posible contagio en el inmueble, ya que ahí durante la administración de Donald Trump se registraron varios contagios de la enfermedad.

De acuerdo con una nota de Daily Mail el plan de vacunación el personal de la Casa Blanca se da en medio de varios planes de distribución del biológico fallidos, pues algunas jurisdicciones están a punto de quedarse sin vacunas o están por agotarse.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se vacunó poco antes de asumir el cargo, estimó que para la primavera la mayoría de la población estará vacunada.

I spoke today with German Chancellor Merkel, conveying my commitment to multilateralism, the transatlantic alliance, and close coordination with allies on the range of global challenges from COVID-19 and climate change to China and Russia.

— President Biden (@POTUS) January 26, 2021