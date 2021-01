España.- Darias recibe la cartera de Sanidad centrada en combatir el coronavirus como "guerra sin tregua"

Dice que su objetivo "prioritario" será frenar la pandemia "desde la cogobernanza"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Carolina Darias ha recibido este miércoles la cartera del Ministerio de Sanidad de manos del antiguo titular, Salvador Illa, prometiendo estar centrada en luchar contra la pandemia de COVID-19 como "una guerra sin tregua".

"Necesitamos reducir la transmisión del virus. Estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Tenemos las herramientas y la determinación para llevarlo a cabo. Tenemos una estrategia estatal, coordinación entre las administraciones y el proceso de vacunación en marcha. Nos toca realizar un nuevo esfuerzo colectivo para minimizar el impacto del COVID-19", ha comentado Darias en su primera intervención pública como ministra de Sanidad, en la que ha estado acompañada por Illa, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Darias, quien ha agradecido la "confianza continuada" en ella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que asume este nuevo cargo en el Ejecutivo con "ilusión, pasión, muchísima humildad y con el compromiso infinito de estar siempre a disposición y al servicio del país".

La nueva titular de la cartera de Sanidad ha afirmado que seguirá la "senda trazada" por Illa, a quien ha agradecido el "fantástico trabajo realizado" durante su mandato, que se ha extendido durante apenas un año y 14 días, tal y como ha recordado el ministro saliente en su intervención.

"Quiero ofrecer mi respeto a todos los ministros de Sanidad a lo largo de la historia de la democracia. De todos se aprende, pero me centro singularmente en Salvador: gracias por tantas y tantas cosas, por el fantástico trabajo que has realizado, por haber estado al 101 por ciento pero esa cifra se queda corta. Han sido muchos días de trabajo continuo. En todos los momentos ha estado siempre tu compromiso y templanza en circunstancias inimaginables que nos está dejando esta maldita pandemia. Gracias por esa mirada inteligente y esperanzadora a pesar de las dificultades. Te deseo lo mejor en el plano personal y en el colectivo, te lo mereces. Soy consciente de que has hecho un gran trabajo. En los peores momentos de la pandemia siempre hemos encontrado en ti tranquilidad, prudencia, rigor, pero sobre todo confianza", ha manifestado Darias ante un Illa visiblemente emocionado.

Dentro de esta línea 'continuista', Darias se ha propuesto "seguir avanzando" en los "grandes compromisos" que anunció el ministro saliente en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2020. Para la nueva ministra, el objetivo "prioritario y urgente" será "contribuir desde la cogobernanza a gestionar la pandemia y frenar la propagación del virus". En este contexto, ha hecho un "llamamiento" a todas las comunidades autónomas para que "el entendimiento sea posible desde el diálogo" y para "seguir armonizando la respuesta al virus, dar certezas y confianza a la ciudadanía y salvar vidas".

Darias ha recordado que esta pandemia ha demostrado que "la salud es una condición previa para el funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía". "Es una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia: el valor de lo público y la necesidad de su fortalecimiento día a día. Esta maldita pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza del sistema público de nuestro país y sus capacidades y potencialidades. Nuestros profesionales sanitarios son el sostén y una parte fundamental de la lucha para fortalecer el sistema público", ha señalado, reivindicando que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es "el buque insignia de nuestro estado de bienestar que cuida de nuestro bien más preciado, la salud pública".

Darias ha mandado, en último lugar, un mensaje de diálogo: "Me empeñaré en que el Ministerio de Sanidad siga siendo un espacio para el diálogo, el entendimiento y la cooperación, dando esperanzas que mejoren la salud y la vida de la gente".