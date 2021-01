“Provocar me gusta bastante”, afirma Yurex Corp, creador del Niño Dios Baby Yoda

El artista mexicano Yurex Corp realizó una intervención de la tradicional figura del Niño Dios, que cada año en el Día de la Candelaria las familias sacan a pasear vestido de diversas formas, en su caso la combonación dio como resultado el Niño Dios Baby Yoda.

En una entrevista con la agencia EFE, dijo que “provocar me gusta bastante”, lo cual se notó en las críticas y halagos que recibió en redes sociales por la transformación de la figura.

“La verdad es que lo hago como juego. A mí me divierten mucho este tipo de cosas oscuras, blasfemas y herejes. Ahora ya hay muchos comentarios sobre que me voy a ir al infierno, condenándome en la tierra y esto más que impactarme de forma negativa me agradó”, explicó.

El Niño Dios Baby Yoda tiene las características de la figura tradicional, pero está pintada de verde, además tiene orejas puntiagudas hechas con plastilina epóxica y sus ojos están pintados para ser más grandes.

El artista relató que la idea de intervenir la figura del Niño Dios la tuvo hace varios años, precisamente en 2014 cuando lo invitaron a una feria y pensó que debería llevar dicha propuesta.

“Me surgió la idea de hacerlos porque es una figura muy popular en México. Y yo vi que la gente los vestía de futbolistas o de doctores”, reveló.

Para hacerlo consiguió una figura que regalan en los bautizos y la intervino, las primeras transformaciones fueron combinaciones con Pedro Infante, Terminator, Charles Manson o Adolf Hitler.

“Tengo pensado hacer otras piezas tal vez más retadoras o rompiendo esquemas, porque pienso que la blasfemia para mí es un trabajo y la herejía es la libertad de oponerse a los dogmas. En ese sentido es como pienso hacer mis piezas”, añadió Yurex Corp.

Aunque en días recientes su obra tuvo gran popularidad entre personas de todas las edades, el artista asegura que su obra continuará dirigida hacia los adultos, como él mismo reconoce: “Igual hay personas muy jóvenes a las que les puede atraer, pero quiero mantener un poco de distancia, porque el contenido que hago es muy fuerte a veces”.

