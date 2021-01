Reconocen en CDMX a enero como el mes con más muertes por Covid-19

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que el mes de enero registra un incremento en el número de defunciones por Covid-19 en la Ciudad de México y esto, en parte se debe a que los infectados con el virus están llegando tarde a los hospitales.

"Sí ha habido un incremento durante enero en el número de lamentables defunciones y, tiene que ver también con los ingresos hospitalarios y también –lo explicamos hace algunos unos días– con la llegada más tarde de los pacientes al hospital, que ya, pues vienen con… muy avanzada la enfermedad", dijo en video conferencia de prensa.

Lo anterior, después de que en el último reporte Covid de las autoridades capitalinas se diera a conocer que, del 26 al 27 de enero, hubo 464 decesos relacionados con el virus, cifra que supera a la máxima que se había registrado el pasado 26 de enero, con 365 fallecidos.

Con esta última cifra, el mes de enero suma seis mil 271 decesos por coronavirus, número más alto que el que se reportó en mayo de 2020, cuando fue el pico más alto de la pandemia en la capital.

La CDMX acumula 27 mil 943 decesos por Covid y mantiene una ocupación hospitalaria de alrededor de 89%.

Sheinbaum se realiza pruebas Covid semanales

La mandataria capitalina informó que resultó negativa en la prueba de Covid-19, la cual se practicó el pasado martes 26 de enero.

“La última prueba que me realicé fue el martes, hace dos días, y (salí) negativa. Ahora me realizo una prueba cada semana, cada martes. Me hace aquí la Jurisdicción Sanitaria de la Alcaldía de Cuauhtémoc”, detalló.

Anteriormente, Sheinbaum Pardo había manifestado que se realizaba pruebas de detección de Covid-19 cada 15 días; sin embargo, ante el repunte en la ciudad la mandataria ahora se las realiza semanalmente.

Este miércoles, el secretario de Gobierno capitalino, José Alfonso Suárez del Real, resultó positivo a Coronavirus, por lo que la mandataria expuso que el funcionario se encuentra bien y sólo ha tenido fiebre ligera.

TE RECOMENDAMOS: