Asaltan local de venta de oxígeno en CDMX; hay tres detenidos

En la colonia Torre Blanca, alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a dos hombres y una mujer, que posiblemente asaltaron a los empleados de un local de venta de oxígeno medicinal.

Los operadores del Centro de Control y Comando (C2) emitieron la alerta del robo a un establecimiento comercial en la calzada México Tacuba, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar. Al arribar, el encargado del local refirió que tres personas ingresaron y, en posesión de armas de fuego, les arrebataron sus equipos de telefonía celular y dinero en efectivo que tenía en la caja y, al salir del punto, huyeron a bordo de un vehículo color azul.

Los monitoristas del C2 implementaron un cerco virtual y a través del video replay se ubicó el automóvil cuando circulaba sobre la misma calzada a la altura de la calle Lago Argentina, hasta donde acudieron las patrullas. En el punto, le cerraron el paso y detuvieron a los tres tripulantes, dos hombres y una mujer, a quienes, en apego al protocolo de actuación policial, se les realizó una revisión preventiva.

Al interior del auto se halló una mochila pequeña en la que se hallarom dos réplicas de arma de fuego cortas, dinero en efectivo, una cartera y un reloj.

Los hombres de 29 y 32 años de edad, y la mujer de 39 años fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Primer caso en CDMX

Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el asalto a un establecimiento de venta de oxígeno es el primer caso que se reporta en la Ciudad.

"En la ciudad no habíamos tenido casos como estos, es el primer caso que tenemos y hubo detenidos de tal manera que este es un mensaje muy claro de que cualquier delito y, en particular, este delito va a ser investigado y sancionado y en particular hay tres detenido por parte de policía", dijo en video conferencia de prensa.

Sobre si reforzarán la vigilancia en los negocios de este giro, la mandataria capitalina refirió que continuará la actuación de la SSC.

En tanto, detalló que los tendidos están a cargo de la Fiscalía General de Justicia local.

TE RECOMENDAMOS: