En CDMX, piden evitar 'reunión de los tamalitos' para frenar contagios Covid

La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, pidió evitar reuniones familiares el próximo 2 de febrero, Día de la Candelaria, para evitar otro pico de contagios de coronavirus en la Ciudad de México.

"Remontemos las fiestas de la Candelaria y la reunión de los tamalitos, evitémosla para no tener otro pico en 15 días", dijo en video conferencia de prensa.

Explicó que está demostrado que en las reuniones familiares es en donde hay mayor número de contagios y ahora, que hay un descenso en las hospitalizaciones, es necesario seguir con las medidas restrictivas.

"No a las reuniones familiares. no a las fiestas, no a los encuentros sociales, porque se acelera la velocidad de los contagios en estos espacios, sobre todo si son cerrados –como ya se señalaba–, mal ventilados y donde conviven muchas personas que se quitan el cubrebocas porque están comiendo, porque están platicando", agregó.

ENCUESTA COVID

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, presentó los resultados de la encuesta Covid en hospitales de la CDMX.

El 38% de los ingresados a hospitales por Covid, del 25 al 28 de enero, refirió que se contagió por un familiar; 30% en el trabajo; 12% en una reunión familiar, aunque la mayoría desconoce cómo fue que se infectó.

Foto: Gobierno de la CDMX.

En este ejercicio, Eduardo Clark dijo que se consultó a un universo aproximado de mil personas.

