Fútbol.- Tusquets: "Estamos gestionando todo perfectamente"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, Carlos Tusquets, ha asegurado que están gestionando la entidad "perfectamente" y que este viernes no habrá reunión con los candidatos a la presidencia.

"Estamos gestionando todo perfectamente", aseguró Tusquets a los medios a su entrada a un coloquio en el Círculo Ecuestre de la capital catalana.

Por otro lado, confirmó que no habrá cónclave con Laporta, Font y Freixa por Èric Garcia. "No habrá reunión. No se han reunido las condiciones. Si va a venir Èric Garcia o no, preguntar a los candidatos", aportó.