Voy a salir bien gracias al Creador y a la ciencia, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje en sus redes sociales, en el cual agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras anunciar que se contagió de Covid-19 el fin de semana pasado.

“Agradezco la manera en que se expresaron de mi contagio, los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, estoy bien, me presento para que no haya rumores, tengo que guardar reposo. Me acicalé para comunicarme con ustedes, pero estos días no he estado así”.

En su mensaje dijo que ha estado pendiente de los asuntos públicos del país, entre ellos el manejo de la pandemia para que a ninguna persona enferma les falten las camas en los hospitales, ni la atención de los doctores ni las medicinas.

“Hablé con el presidente Putin y nos ofreció enviarnos vacunas, van a llegar esas vacunas en unos días, creo que para finales de la semana que viene, también conseguimos vacunas de AstraZeneca que se están envasando aquí en México, pero también vamos a traer de la India y para finales de febrero tendremos 870 mil dosis igual que la Sputnik”.

También dijo que habló con el gerente de Pfizer y se comprometieron a adelantar las entregas suspendidas y a partir del 10 de febrero se reiniciarían las entregas. Además, mediante el mecanismo Covax se tendrán un millón 800 mil dosis.

Mientras que están por terminarse los ensayos Fase III de la vacuna china Cansino, por lo que en conjunto para finales de febrero se tendían seis millones de dosis y en marzo se llegaría a 12 millones, por lo que no descartaría que a finales de esemes estarían vacunados todos los adultos mayores del país, aunque muchos sólo con una dosis, para así poder reducir la mortalidad hasta en 80 por ciento.

“Como decía un beisbolista célebre: ‘no se puede vencer a quien no sabe rendirse’, tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza en una fuerza muy poderosa, tenemos una misión por delante para acabar con la peste de la corrupción, vamos avanzando y por eso tenemos que concluir la obra de transformación, no tenemos permiso de no terminar la transformación del país”.

